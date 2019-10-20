النجوم يتغزلون بالسعودية ومدنها السياحية الساحرة..

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 05:39 مساءً - "أهلاً بالعالم" كان الشعار الذي رفعته السعودية مؤخراً تزامناً مع إطلاق «التأشيرة السياحية»، وفتح أبواب البلاد أمام مواطني 49 دولة لدخولها دون تأشيرة مسبقة، يأتي ذلك تزامناً مع الانفتاح الفني الذي تشهده البلاد، والفعاليات والحفلات الفنية الضخمة التي احتضنتها مدن مختلفة وأحياها نجوم الفن من السعودية والخليج والدول العربية ودول العالم. وكان لكلٍّ منهم انطباع مختلف عن المناطق التي تنقلوا فيها وطبيعتها الساحرة وآثارها التاريخية. "الخليج 365" جمعت لكم أبرز انطباعات الفنانين التي عاشوها في زيارتهم وتنقلها لكم في التقرير التالي:

ماجدة الرومي تخطط للعودة

ماجدة الرومي تعلن عن توجهها إلى السعودية عبر حسابها على «تويتر»

أشادت الفنانة ماجدة الرومي بالتراث العمراني والأثري الذي تتميز به العلا، داعية إلى أن يتمَّ التوسُّع في المهرجانات ونقلها من المحلية إلى العالمية، كما عبَّرت الرومي في فيديو نُشر على حساب شتاء طنطورة قائلة: «بكل الحب الذي بقلبي سأغني، وباحترامي لهذه الأرض وتقديري وإعجابي، وإن هذه هي الخطوة الأولى وستليها خطوات عدة؛ لأنني أعرف أن السعودية بلد غالٍ على قلوبنا، وفرحنا كثيرًا بالانفتاح الذي يمثله لنا، لنلتقي بحضنه الكريم، وفي هذا البلد الحبيب سيكون لنا رجعة دائمًا»، وأضافت: «صدقني سأحلف لك إن أردت أن أرد لهم المحبة التي أظهروها لي، والتقدير والاحترام والوقفة، إن أعطاني الله القوة، لدي نية أن أعمل عرسًا».

كاظم الساهر يصف جبال العلا بالرسوم

كاظم الساهر يثني على السودة ويعلن عن حفله فيها

في لقاء للفنان كاظم الساهر، أعرب عن جمال العلا قائلاً: «من اللازم أن يعرف الناس هذا المكان، فقد صورتُ كثيرًا في الطريق لأنني أحب الفن، وبالنسبة لي رأيت الجبال مع الصحراء في العلا وكأنها منحوتة بيدي نحات، فعلاً كانت غريبة وجميلة وممتع جدًّا النظر إليها، أشكر الدعوة التي وُجِّهَت لي من السعودية». وعن حفلته في موسم السودة قال: «سعيد بأن أكون بين أهلي في السودة وبين نسمات طبيعتها الخلابة وفوق سحابها المذهل».

أندريا بوتشيلي يستحضر التاريخ في العلا

أندريا بوتشيلي يرتدي «الغترة والعقال» لإحياء حفل العلا

أطلَّ مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي بالـ«الغترة والعقال» في شتاء طنطورة، ليشدو بأجمل أغانيه، وعبَّر عن مشاعره في زيارته قائلاً: «هذه المرة الأولى التي أشارك بها في حفل فني في المملكة، سعدتُ جدًّا بالترحيب الكبير الذي لقيته من المنظمين والجمهور الرائع هنا، وأشكر الهيئة الملكية لمحافظة العلا على هذه الدعوة، التي تعرَّفت خلالها على ثقافة المنطقة، واستحضرت تاريخها العريق والمميز».

نجوى كرم: الدهشة غمرتني

نجوى كرم تعلن عن ذهابها إلى العلا

غردت الفنانة نجوى كرم عبر «تويتر» موضحة أسباب سعادتها بزيارة العلا، ولخَّصتها في سببين؛ الأول حضورها مهرجانًا يمثّل لبنان، بتجسيد ماجدة الرومي، والثاني للمباركة للسعودية، وعنه وظَّفت قول الشاعر سعيد عقل: «الذكي يللي بيوَصّل حالو، والعبقري يللي بيوَصّل بلدو، وأنا بحبّ العباقرة».



وفي فيديو على حساب طنطورة قالت: «الدهشة غمرتني لأنني لم أكن أعلم بوجود مثل هذا الموقع في السعودية، موقع تاريخي نجهله، ونشكر الله أننا وصلنا لهذه المنطقة وتعرفنا عليه».



وكان تعليقها على الزيارة بأن قالت: «تسليط الضوء على مشروع كهذا دليل حضارة وثقافة، لا بد أن يضاف للأرشيف التاريخي للشعوب».



وكانت نجوى الأولى التي تقف على مسرح طلال مداح في عسير، وحينها أذهلتها السعودية وقالت: «يا ريت أحد منكم يقرصني لأحس فعلاً إني أنا بالسعودية».

نادين نجيم تُفاجئ العالم بالسياحة السعودية

نجوى كرم ونادين نجيم ونيشان أثناء رحلتهم إلى العلا لحضور حفل ماجدة الرومي

أبدت الفنانة نادين نجيم رأيها في موقع العلا وعنه تحدثت قائلة: «اليوم، نرى منطقة أثرية مهمة، نستطيع أن نفاجئ بها العالم ونقول إن السعودية مكان سياحي يستقبل كل الزوار، وهذا وجه مهم للسعودية وانفتاح جميل».

راغب علامة: في العلا طاقة إيجابية رهيبة

إحدى الصور التي التقطها راغب علامة في العلا

أما النجم اللبناني راغب علامة، فاكتفى بوصف المناطق في العلا بأنها «طاقة إيجابية رهيبة»، ووصف الجمهور السعودي بأنه عاشق للفن والفنانين، وناقد جيد. في حين قال راغب علامة: «سبحان الله على الجمال الذي رأيته من الجو والأرض، فنحن زُرنا عدة بلدان ولكن لم نرَ مثل هذه الآثار، وهي نعمة من الرب، سبحان من كوَّنها وكأنها موجودة في المريخ، أشعر بسعادة كبيرة لأنني شهدت ذلك بأمِّ عيني، وسأحكي عنه لأبنائي ليأتوا إليه في المستقبل».

آثار العلا سحرت وليد توفيق

وعن انطباعات الفنان وليد توفيق بعد زيارته للعلا: «سحرني التنظيم والطبيعة والاستقبال وحب الناس المهم جدًّا، وطيبتهم والكرم السعودي المعروف، فـ(الجنة بلا ناس لا تداس)، وشيء عظيم أن نرى آثارًا من ثلاثة آلاف سنة.. بل إنه رائع!». وأضاف قائلاً:



«للعلا للشمال



لجنوبك في الرمال



من بيروت لجدة



قلبي كله مودة



لترابك يا أبيه



يا بلادي يالسعودية».

رحلة ثرية لرجاء الجداوي

رجاء الجداوي أثناء جولتها في العلا

انبهرت الفنانة رجاء الجداوي وقالت عن جمال العلا: «أنا زرت المملكة كثيرًا ولكن لم أكن أتوقع أبداً أن هناك مكاناً بهذه الروعة، فعلاً هو جميل جدًا للدرجة التي تجعلك تقول «سبحان الله» في كل خطوة، وقد استمتعت جدًا بكل المعلومات التي أخبرنا بها المرشد السياحي، وكانت الرحلة ثرية بكل تفاصيلها رغم قصرها».

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بشاشة أهالي العلا تُلهم هشام عباس

هشام عباس ورجاء الجدواي في العلا

فيما ألهمت العلا الفنان هشام عباس ليتغنى بها مؤديًا الأغاني الخليجية التي تعكس ثقافة السعودية، منها «تصدق ولا أحلف لك»، وعن المكان قال: «أسعدني كرم الشعب وبشاشته، ووجدت المكان سياحياً وجميلاً».

حسين فهمي أحب وجوده في العلا

حسين فهمي يستعرض ثقافته عن العلا لأحمد بدير

بينما قال الفنان حسين فهمي بعد زيارته العلا: «كانت منطقة جديدة عليّ؛ فأنا أول مرة أزور هذا المكان، ولكن بالتأكيد قرأت عنها بشكل جيد ورأيت صورها وعرفت تاريخها، وبشكل خاص، تجربة أن أكون موجوداً بها كانت هائلة»، كما أضاف: «في الواقع، أنا أحب التاريخ والدخول في أعماقه، لذا أنا سعيد بالتجربة وقد عدتُ خلالها إلى التاريخ والحضارات منذ آلاف السنين».

أحمد بدير يقود «الهليكوبتر» في العلا

أحمد بدير يقود «الهليكوبتر» في العلا

حملت العلا تجربة غير متوقعة للفنان أحمد بدير؛ حيث قاد «الهليكوبتر» بالوفد المصري من الفنانين بالعلا، وعن المنظر من الأعلى قال: «كل شيء رائع وجميل، واستمتعنا به فهو منظر مبهر، وحضارة من التاريخ، وأعتقد خلال سنوات قليلة سيكون المكان من أهم المنتجعات السياحية في العالم كله، وقد أعجبني بشكل خاص الأبواب الصغيرة في الجبال، والنحت والتباعد بين الجبال، وكأنه بمقاسات معينة على اليمين والشمال».

أحلام ترعى الماشية في أبها

أحلام تنشر فيديو لها مع الماشية في أبها

في موسم السودة الذي حضرته الفنانة أحلام وقامت خلال أيامه بعدة جولات مميزة، علَّقَتْ عبر حسابها في «الانستغرام» بـ: «جولتي في السودة من أحلى الأيام التي قضيتها معهم..



وشكرًا من القلب إلى إدارة موسم السودة وكل منظمي الفعاليات الجميلة.. أنصحكم وبقوة بزيارة عسير العز وابها البهية». وقد التقطت فيديو لها في أبها وهي ترعى قطيعًا من الماشية.

قهوة الدمام تأسر أصالة

أصالة في حفلتها باليوم الوطني السعودي

عندما وقفت أصالة نصري لأول مرة على مسارح السعودية، صرحت بفرح: «أنا أشعر بانتماء غير عادي للسعودية ولكل شخص فيها، ولكل ما يمرون به من أحداث»، وخلال حفلها بالدمام، كشفت لجمهورها عن أن أفضل كوب قهوة تناولته في حياتها كان في الدمام.

أجواء الباحة أبهرت أنغام

أنغام في حفلها بالسعودية

غنَّت الفنانة أنغام في السعودية في أكثر من مدينة ومناسبة ومن تصريحاتها: «بسم الله على بنات المملكة»، وكان شعورها مختلفًا في حفلة الباحة؛ إذ أطرت عليه بشكل خاص قائلة: «أنا سعيدة أن أشارك في أوائل الحفلات في الباحة؛ لأني أحببت المنطقة حقيقة، كما أحببت المملكة، وتفاجأت بأجواء الباحة، فوجدت الجو اللطيف والناس اللطفاء، الطيبين، المبتسمين».

الفنانون السعوديون

راشد الماجد في السودة

تجوَّل الفنان راشد الماجد في فعاليات موسم السودة قبل إحيائه إحدى حفلاتها. وعن جمالها فقد شبَّهها بأوروبا، حيث قال: «استمتعت بالزيارة، ورأيت مناظر أوروبية في جنوب المملكة، وتمنيت لو أنني أتيت إليها منذ زمن، فهذه أول زياراتي، وقد لمست فيها التطور».

محمد عبده في إحدى حفلاته بالسعودية

وفي حفلات المنطقة الجنوبية، استرجع الفنان محمد عبده ذكرياته مع مسرح المفتاحة، قائلاً: «لا يوجد مسرح مثيل لمسرح المفتاحة على مستوى الشرق الأوسط، وربما على مستوى أوروبا، فهو يتسع لـ3700 مشاهد، حيث إنني عاصرت بناءه والعمل فيه».