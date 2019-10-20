كارينا كابور وسيف علي خان يحتفلان بالذكرى السابعة لزواجهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 05:39 مساءً - احتفل نجما بوليوود سيف علي خان Saif Ali Khan وزوجته كارينا كابورKarina Kapoor بعيد زواجهما السابع، الذي يصادف في الـ16 أكتوبر /تشرين الأول، وذلك مع أفراد الأسرة.



وحضر الاحتفال بالذكرى السنوية لنجمي بوليوود ابنهما تيمور علي خان، وكاريسما كابور Karisma Kapoor شقيقة كارينا، وشقيقة سيف سهى علي خان مع زوجها كونال كيمو، مع أفراد آخرين من العائلة والأصدقاء.



وشاركت كاريسما كابور صورا من الحفل على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام، حيث ظهرت كارينا بإطلالة جميلة في قميص خفيف وسروال، بينما ارتدى سيف قميصًا داكنًا.

كارينا وكاريشما كابور وسيف علي خان

صورة أخرى نالت حظًا وافرًا من تعليقات المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تيمور وهو يمسك بسيف، حيث أن والدته ووالده كانا على وشك قطع كعكة الحلوى.



يشار الى كارينا وسيف علي، تزوجا بعد علاقة عاطفية طويلة بدأت عام 2008، فقررا الارتباط الأبدي في أواخر 2012 ، ورزقا بمولودهما الأول "تيمور" في 20 ديسمبر 2016. ويعيش تيمور حاليًّا مع مربّيته التي يقضي معها الكثير من الوقت، بسبب انشغال والديه بتصوير كثير من الأعمال الفنية.



من جهة اخرى صرح سيف علي خان في إحدى المقابلات الصحفية عن أسباب عدم عمله مع زوجته النجمة كارينا كابور بالقول: " لدينا 1-2 من العروض القوية".

كارينا وسيف علي خان وابنهما تيمور

وأضاف سيف : "إن العمل مع الغرباء هو أكثر إثارة للاهتمام للجمهور، وأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لنا، إنها مهنة أنانية، عندما يقوم الرجال بالتصوير مع الفتيات، يكونون في بعض الأحيان أكثر قلقا بشأن عضلاتهم ثلاثية الرؤوس وكيف يبدو شعرهم، هذا هو السبب في كون الأزواج الحقيقيين في بعض الأحيان أقل إثارة للاهتمام."



وكان جمهور سيف وكارينا قد تساءل مرات عديدة لماذا لا يعملان معًا في أعمال سينمائية جديدة، بعد مرور 6 سنوات على آخر فيلم لهما، رغم أنهما عملا معا في السابق في 5 أفلام.