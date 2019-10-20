عمرو دياب ومحمد صلاح وميسي في ممر المشاهير بدبي

على غرار ممر المشاهير في هوليوود خصصت مدينة دبي ممرا للمشاهير في بوليفارد محمد بن راشد ببرج خليفة يضم أسماء عدد من مشاهير العالم والوطن العربي.

وتصدر الممر الشرفي في مرحلة الأولى أسماء عدد من النجوم في مقدمتهم عمرو دياب ومحمد صلاح وعبد الحليم حافظ.

ومن النجوم العالميين كل من ليوناردو ديكابريو، ويل سميث، داوين

جونسون، رامي مالك، ميسي ، و شاروخان.

ويقع ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي ويضم في المرحلة الأولى ٤٠٠ نجمة تضم أسماء الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الاجتماعية.