تعرف على دور حسن عبدالله في فيلم "بين بحرين"

يشارك الفنان حسن عبدالله، في فيلم "بين بحرين" الذي تم طرحه دور العرض السينمائي بمصر، وذلك بعد عرضه فى عدة دول وحصوله على عدة جوائز دولية ومحلية، فتم عرضه بمهرجان أسوان لأفلام المرأة وحصوله على جائزة أحسن فيلم.

الفيلم تأليف مريم نعوم، إخراج أنس طلبه، بطولة فاطمه عادل، يارا جبران، ثراء جبيل، عارفه عبد

الرسول، لبني ونس، محمود فارس، إنتاج تعاون مشترك بين المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركة اكسير وشركاء التنمية.

ويتناول الفيلم أحوال المعيشة لسكان جزيرة في نهر النيل يعيشون حياة بدائية، ويجسد الفنان حسن عبد الله دور "الشيخ اسلام" الذي رحل والده تاركًا

له جمعيه اهليه يخدم بها أهل الجزيره من خلالها، كما يناقش قضية ختان الإناث ومحاولة التصدي لها.

ويذكر أن الفنان حسن عبد الله شارك في عده مسلسلات درامية منها مسلسل "الجماعة 2" ولعب دور مهم في الجماعة، كما يشارك حاليًا في بطوله العرض المسرحي "سينما مصر" ويجسد عدة شخصيات فنية منهم نجيب الريحاني وشكري سرحان وعمر الشريف ومحمود مرسي وعادل أدهم ويعرض بمركز الإبداع الفني بقيادة المخرج الكبير خالد جلال.