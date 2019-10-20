بعد رقصها بفرح شقيقتها.. ملك قورة حديث السوشيال ميديا

نشرت مصممة الأزياء سماح زهران فيديو للفنانة ملك قورة وهي ترقص بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة الذي اقيم مساء الجمعة الماضية بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة مما أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لعفويتها وجمال إطلالتها.

وتصدرت ملك قورة ترند محرك البحث جوجل، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدد من صور بإطلالتين حيث ظهرت مرتدية فستانين الأول لونه أرزق سماوي "بيبي بلو" منفوش من اسفل ومتعدد الطبقات وبدون اكتاف، والثاني أحمر اللون ضيق "كتف وكتف" وهو ما ظهرت به في الفيديو المتداول لها وهي

ترقص على أنغام أغنية "السود عيونه" لمصطفى قمر.

ونالت فساتين ملك قورة التي كانت من تصميم سماح زهران، استحسان الجمهور والمتابعين ولكنهم اعتبروا أن الفستان الأول مبالغ فيه فبالرغم من أناقته وجماله إلا أنه أعاق حركتها في الحفل وهذا ما لاحظوه في الصور والفيديوهات.

وحضر حفل الزفاف نخبة كبيرة من الوسط الفني على رأسهم الهضبة عمرو دياب الذي حرص على الغناء والتقاط الصور مع العروس وشقيقتها، بجانب دينا الشربيني وليلى علوي

ونرمين الفقي ونهال عنبر ووفاء عامر وعبير صبري وغيرهم من كبار النجوم.

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كما حرصت ملك قورة مشاركة متابعيها على صفحتها على موقع تبادل الصور انستجرام ونشرت العديد من الصور لها وللحضور بفرح شقيقتها، كما حرصت والدة العروس على نشر صور لها مع ابنتيها على صفحتها بانستجرام موجهه كلمات التهاني والحب لابنتها.

جدير بالذكر أن العروس مريم قورة ابنة رجل الأعمال محمد قورة والفنانة عبير منير زوجته السابقة، فيما شاركت مريم الفنان محمد فؤاد في طفولتها بطولة فيلم غاوي حب، ولكنها توقفت عن التمثيل في حين استكملت ملك قورة المسيرة الفنية، وعُرض للأخيرة لها مؤخرًا "مين طفا النور" ضمن حلقات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" وشاركها البطولة كريم قاسم.