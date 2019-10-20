غدًا.. "إكرام الحلم دفنه" على مسرح ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، غدًا الاثنين، أبطال "إكرام الحلم دفنه"، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز، على مسرح قاعة الحكمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن أحداث المسرحية هي مزج بين الواقع والمستقبل، والصعوبات التي تواجه الإنسان في سبيل تحقيق أحلامهم، في محاولة منهم لمعرفة الأفضل في

ظل ظروف المجتمع الصعبة، هل يتمسكون بحلمهم، أم يدفنوه إكرامًا له؟جدير بالذكر، أن مسرحية "إكرام الحلم دفنه"، مأخوذة من مسرحية "فوتوشوب"، للمؤلف محمد خليفة، والعرض من إعداد وإخراج محمد سامي.