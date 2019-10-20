تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، غدًا الاثنين، أبطال "إكرام الحلم دفنه"، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز، على مسرح قاعة الحكمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار إلى أن أحداث المسرحية هي مزج بين الواقع والمستقبل، والصعوبات التي تواجه الإنسان في سبيل تحقيق أحلامهم، في محاولة منهم لمعرفة الأفضل في
جدير بالذكر، أن مسرحية "إكرام الحلم دفنه"، مأخوذة من مسرحية "فوتوشوب"، للمؤلف محمد خليفة، والعرض من إعداد وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. "إكرام الحلم دفنه" على مسرح ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.