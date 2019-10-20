تكريم "ناصر أبو لافي" كأول رابر في الوطن العربي

كُرم الفنان الأردني " ناصر ابو لافي" كأول رابر في الوطن العربي منمهرجان "اليوم الدولي" والذي أقيمت الدورة الأولى منه في مركز الأبداع بدار الأوبرا المصرية.
عُرف ناصر ابو لافي كأول رابريظهر في ريالتي شو في الموسم السادس من برنامج ستار أكاديمي، كما إنه من أوائل من تطرقوا لمشاكل الشباب في الوطن العربي من خلال أغاني الراب.
الجدير بالذكر أن آخر كليبات ناصر ابو لافي كان " هقول فيكي أشعار "، الأغنية من الحانه و كلماته بالأشتراك مع خوليو الفرس وأحمد إيهاب ضوضاء، ومن توزيع جيزو، أما الإنتاج فهو لشركة سيفن ديجيتال وإخراج الكليب للمخرج أحمد حمدي
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