الأربعاء.. جوائز "المواهب الذهبية" بمسرح الجمهورية

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافة، بالتعاون مع جمعية " البلد اليوم" للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، حفل إعلان جوائز الدورة الثانية لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوى القدارت الخاصة، وذلك فى السادسة مساء الأربعاء (٢٣ أكتوبر) بمسرح الجمهورية

وكان الصندوق قد أعلن عن المسابقة فى شهر يوليو الماضى فى

مجالات ( الغناء العربي ، الجماعى ، العزف الموسيقى) وتقدم أكتر من ٦٠٠ متسابق من محافظات : القاهرة ، الجيزة ، الأسكندرية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، دمياط، البحيرة ، شمال سيناء ، القناة، بورسعيد ، مرسى مطروح ، المنوفية ، وتم عمل إختبارات للمتقدين على مدار الشهر الماضى ، بالإضافة الى عمل إختبارات المتقدمين من محافظة شمال سيناء عبر الإنترنت.

يتضمن برنامج الحفل عدد من الفقرات الموسيقية والغنائية منها : " لما انت ناوى "،" الدنيا ريشة فى هوا"،" تمر حنة "،" كوكب تانى "،" ياملتقى الصحبة" وغيرها .