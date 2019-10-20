يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافة، بالتعاون مع جمعية " البلد اليوم" للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، حفل إعلان جوائز الدورة الثانية لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوى القدارت الخاصة، وذلك فى السادسة مساء الأربعاء (٢٣ أكتوبر) بمسرح الجمهورية
وكان الصندوق قد أعلن عن المسابقة فى شهر يوليو الماضى فىمجالات ( الغناء العربي ، الجماعى ، العزف الموسيقى) وتقدم أكتر من ٦٠٠ متسابق من محافظات : القاهرة ، الجيزة ، الأسكندرية ، كفر الشيخ ، الدقهلية ، دمياط، البحيرة ، شمال سيناء ، القناة، بورسعيد ، مرسى مطروح ، المنوفية ، وتم عمل إختبارات للمتقدين على مدار الشهر الماضى ، بالإضافة الى عمل إختبارات المتقدمين من محافظة شمال سيناء عبر الإنترنت.
يتضمن برنامج الحفل عدد من الفقرات الموسيقية والغنائية منها : " لما انت ناوى "،" الدنيا ريشة فى هوا"،" تمر حنة "،" كوكب تانى "،" ياملتقى الصحبة" وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. جوائز "المواهب الذهبية" بمسرح الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.