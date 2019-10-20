أعربت الناقدة حنان شومان، عن استيائها الشديد لاستسهال السوشيال ميديا والمجتمع بأن خطاياه يتحملها شخص آخر لمجرد أنه قدّم عملًا فنيًّا يسلط الضوء على هذه الفئة المجتمعية.
وأكدت "شومان" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن المجتمع أصبح يحب أن يحمل كل خطاياه للفن والفنانين، لافتة إلى أنه في حقيقة الأمر الفن هو الذييتأثر بالمجتمع وليس العكس وعقب ذلك يحدث تأثر من المجتمع بالفن".
وتابعت:"أنه خلال أحد مشاهد مسلسل الأسطورة قام الفنان محمد رمضان في أحد المشادات بجعل رجل يرتدي "قميص نوم" ثم تم حدوث ذلك في الحقيقة فاتهم الجميع رمضان بأنه من جعله يفعل ذلك ولكن
وأضافت :"فإذا الفن في مصر ضعيف أو خارج فهذا نتاج للمجتمع فعندما نشاهد أعمال فترة الثلاثينات والأربعينات والسبعينات نرى أنها تجسد هذا العصر".
واختتمت حديثها قائلة:"أن مايحدث حاليًا فهو جهل ومن قبله استسهال ومن قتل قام بفعل هذا لأننا في مجتمع لايطبق القانون والفن بريء من هذه التهمة".
كانت هذه تفاصيل خبر حنان شومان لـ "الـوفـد": محمد رمضان بريء من تهمة راجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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