ريما أول بوستر ثري دي لفيلم مصري

طرح مصمم الجرافيك والمونتير " أحمد عامر " تصميم أفيش فيلم الإثارة الجديد "ريما" حيث تم تصميم البوستر الخاص بالفيلم عن طريق تقنية الثري دي، ويعد هذا البوستر الأول من نوعه الذي يستخدم فيه تلك التقنية بالمنطقة العربية. وقام أحمد عامر بنشر البوستر على صفحة الشركة المنتجة للفيلم "ميكرز " وعلى صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك". الشركة المنتجة للفيلم "ميكرز " وعلى صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك". وظهرت الفنانة هالة فاخر على بوستر الفيلم وعندما يحرك المشاهد الماوس على الصورة تتحرك الصورة بأبعاد مختلفة ويتحرك اسم الفيلم وأسماء الأبطال. يذكر أن فيلم " ريما " بطولة مايا نصري، محمد ثروت، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، السعودي عبد الحميد العوام، الطفلة ريم عبد القادر وغيرهم من نجوم الفن، بالأضافة إلي أشتراك عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم علاء مرسي، أحمد فتحي وغيرهم، والفيلم من إنتاج شركة " ميكرز " وتأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

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