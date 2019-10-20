حلمي بكر: برامج المسابقات سبوبة والليثي وشيبة وشاهين أفضل الأصوات الشعبية

علق الموسيقار حلمي بكر علي برامج المسابقات التي تقام علي الفضائيات قائلاً:"هذه البرامج مجرد سبوبة وليست لاكتشاف المواهب بدليل أن 80% ممن نجحوا اختفوا وأصبح مقياس النجاح هو التصويت وليس رأى اللجنة فتدخلت دول في من يفوزباللقب وأصبح الغناء يعتمد على العين وليس الأذن.
وفيما يخص هجومه على الغناء الشعبي ومطالبته المطرب أحمد عدوية بالاعتزال قال بكر: "عدوية صوت رائع وموهبة فطرية جميلة وكنتدائماً أشجعه ولكن من مصلحته أن يتوقف فى وقت معين، والأغانى الشعبية من أرقى الأمور التي تعبر عن الشعب، وأنا لحنت لمحمد رشدى "عرباوى" و"عدوية" وغيرها من الألحان وهذا لا يمنع من وجود أصوات غنائية شعبية سليمة مثل الليثى وشاهين وشيبه الذى صرحت باني سأمنحه لحن من ألحانى.
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