تراند اليوم : ليلة السيدات تعود مجددًا في روكسي سينما

تعود ليلة السيدات المميزة في سينما روكسي يوم 22 أكتوبر، حيث تقدم السينما الواقعة في سيتي ووك لضيفاتها عرضًا مميزًا عند اختيار تجربة عرض شاشات بلاتينيوم بلس.

ستحصل السيدات مقابل 99 درهم إماراتي فقط على طبق مقبلات مع طبق رئيسي وموكتيل بينما يتمتعن بمشاهدة فيلمهن المفضل على الشاشة الكبيرة.

وستتاح للسيدات خلال شهر أكتوبر فرصة التمتع بجلسة مساج قصيرة مع عناية بالأظافر في مركز N.Bar وذلك من الساعة 6:30 حتى 7:30 مساءً.

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تقدم شاشات عرض بلاتينيوم بلس من سينما روكسي أروع تجربة فاخرة على الإطلاق حيث كل ما على الضيوف هو الاسترخاء على المقاعد الجلدية الفخمة والقابلة للانحناء والتمتع بمشاهدة الفيلم مع خدمة ممتازة جاهزة لتلبية طلباتهن بضغطة زر.

يمكن للضيفات خلال هذا الشهر الاختيار من بين قائمة من أحدث الإصدارات السينمائية والتي تتضمن فيلم “ميلفيسينت”، و”جوكر”، و”زومبي لاند”.

المكان: سيتي ووك

التاريخ: 22 أكتوبر 2019

الوقت: يبدأ الفيلم الساعة 7:30 مساءً

يمكن للضيوف التمتع بدخول إلى صالة اللاونج الساعة 6:30 مساء

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