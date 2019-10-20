تراند اليوم : بالصور – عادل أمام يمارس حياته الطبيعية ويستعد لاحدث إعماله

في مواجهة الشائعات التي تلاحق مسلسل “فالنتينو” والحديث المستمر عن العراقيل التي تواجه تصويره، والأحوال الصحية التي تواجه بطله عادل إمام، بات لزاماً على صنّاع العمل أن يثبتوا عكس هذه الأمور يوما بعد يوم.

هذا ما فعله مخرج المسلسل رامي إمام المشارك أيضاً في إنتاج المسلسل، بعدما نشر مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي التقطت، مساء السبت، للزعيم عادل إمام أثناء مشاركته في تصوير عدد من المشاهد بالمسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وظهر عادل إمام بصحة جيدة يتابع تصوير المشاهد المتبقية من العمل، الذي خرج من العرض في شهر رمضان الماضي بشكل مفاجئ لم يعتد عليه جمهور عادل إمام طوال السنوات الماضية.

وأخذ رامي إمام يلقب والده بالأستاذ حينما يتحدث عنه في مقاطع الفيديو التي نشرتها الشركة المنتجة للعمل، بعدما ظهر عادل إمام بصحبة داليا البحيري في مقطع من المقاطع.

Advertisements

كما ظهر وهو يصور مشهدا من المشاهد بصحبة حمدي الميرغني الذي كان يتواجد داخل أحد المستشفيات إثر حادث تعرض له، وكان عادل إمام يتوجه من أجل الاطمئنان عليه.

ويأتي ظهور عادل إمام بصحة جيدة يقوم بتصوير المشاهد، ليرد على كل الشائعات التي تلاحقه في الشهور الماضية وتتحدث عن حالته الصحية.