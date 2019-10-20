فيلم هريثيك روشان War الأعلى إيرادات لعام 2019 في بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تخطى فيلم “War” بطولة نجم أفلام الحركة الهندي هريثيك روشان والممثل تايجر شروف، الدراما الرومانسية “كبير سينغ” Kabir Singh ليصبح أعلى إصدار هندي لعام 2019.

شارك الناقد السينمائي والمحلل التجاري تاران أدارش الأرقام على صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وقدم قائمة بأعلى خمسة أفلام ربحية في العام.

وفقًا لأدارش، اعتبارًا من 15 أكتوبر، يكون ترتيب الأفلام الأكثر ربحًا كالأتي، War الحرب وKabir Singh كبير سينغ” وUri أوري” وBharat بهارات” وBharat بعثة مانجال”.

يعد فيلم “War” أيضًا خامس إنتاج ياش راج الذي يجتاز مجموعة شباك التذاكر بقيمة مليار روبية بالإضافة إلى صافي شباك التذاكر على مدار اليوم الثالث بعد “Dhoom 3” و“Sultan” وTiger Zinda Hai و“Thugs of Hindostan”.

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ويؤدي دور البطولة في الفيلم، الذي حقق حتى الآن إيرادات 225 كرور روبية (32 مليون دولار أمريكي)، النجمان هريثيك روشان وتايجر شروف، في التعاون الأول بينهما، وهو من إخراج سيدهارت أناند.

تدور أحداث الجزء الأول ومدته ساعتين و34 دقيقة حول “كبير” (هريثيك روشان) العميل المُفضَّل لدى جهاز الأمن القومي الهندي، الذي يُكلَّف بمهمة القبض على أخطر إرهابي في العالم.

وبأوامر من رؤسائه يجد نفسه مضطرًا للتعامل مع “خالد” (تايجر شروف) الشاب الواعد، الذي يعد نسخة مصغّرة من “كبير”، لكن التعاون بينهما لم يكن بالأمر السهل خصوصًا بعدما علم “خالد”أنّ”كبير” هو قاتل والده.

أما الجزء الثاني من الفيلم فهو بمثابة حرب حقيقية تتخللها جرعة زائدة من الاشتباكات والحركة في رحلة البحث عن الإرهابي وسط حالة خفية من التحدي بين “كبير” و”خالد” ليس على مستوى المهمة فحسب، بل على المستوى الشخصي أيضًا.