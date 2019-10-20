بلقيس تتغزل في منى زكي: أجمل إنسانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة المصرية منى زكي صورة جمعتها بالنجمة اليمنية بلقيس فتحي، والنجمة الهندية سونام كابور، خلال مشاركتهن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش فعالية “دبي ستارز” لتكريم ‏الشخصيات العالمية.‏

منى أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “المؤتمر الصحفي الخاص بدبي ستارز، مع ‏السيدتين الجميلتين، بلقيس وسونام”.

بلقيس تغزلت في منى زكي بتعليق على الصورة، حيث وصفتها بأنها أجمل إنسانة قبل أن تكون فنانة، حيث كتبت: “أجمل أنسانة قبل ما تكوني فنانة.. بحبك جدا وتشرفت بمعرفتك جدا جدا”، وردت منى على تعليق بلقيس بقولها: ” بحبك جدا.. أنت تمتلكين روحا بريئة”.

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وكان قد وقع الاختيار على النجمة المصرية منى زكي لمنحها أفضل نجمة مميزة من “دبي ستارز”، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن منهم زوجها الفنان أحمد حلمي، والفنانة بلقيس، والفنانة الهندية سونام كابور، وغيرهم.

منى عبرت عن سعادتها الشديدة بهذا الاختيار، وأعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “شكرًا لدبي ستارز على هذه الإشادة”.