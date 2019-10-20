في أول تعليق بعد وفاة شقيقها.. علا الفارس توجه الشكر لهؤلاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الإعلامية الأردنية علا الفارس بوفاة شقيقها ناصر الفارس منذ عدة أيام، والذي لم يتجاوز مرحلة الشباب.

وفي أول تعليق للإعلامية الأردنية بعد وفاة شقيقها، حرصت على توجيه الشكر لكل من قدم لها واجب العزاء وواساها في محنتها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

علا كتبت: “شكرا لكل من قدم العزاء وواسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفـن أو الحضور إلى بيوت العزاء أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر مواقع التواصل.. نسأل الله أن يجزاهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه شكر الله سعيكم”.

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وكانت الإعلامية الأردنية علا الفارس قد أعلنت هذا الخبر الحزين على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لشقيقها الراحل، ونعته بكلمات مؤثرة.

علا كتبت: “انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل اخي ناصر تحسين الفارس.. له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى”.

وأضافت: “اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن.. اللهم لا اعتراض”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من جمهورها.