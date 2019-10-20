وصلة رقص لملك قورة في حفل زفاف شقيقتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت مريم قورة، شقيقة الفنانة المصرية ملك قورة بزفافها على إسلام خالد صلاح، يوم الجمعة 18 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور والدها الدكتور محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير وعدد من أقاربها وأصدقائها .

ملك قورة، قدمت وصلة رقص برفقة شقيقتها على نغمات أغاني الفنان عمرو دياب، والذي احيا الحفل بباقة مميزة من أهم أغانيه، كما رقصت على عدد من الأغاني ومنها أغنية “السود عيونه”، للفنان مصطفى قمر، وإحدى الأغاني الاجنبية.

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وأطلت ملك قورة خلال الحفل بفستانتين الأول أزرق فاتح عاري الكتفين واسع ويمتاز بالكرانيش المتعددة والثاني فستان أحمر عاري الكتفين وضيق وبذيل طويل من الخلف.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف مريم قورة ومن أبرزهم ليلى علوي، عمرو الليثي، لقاء سويدان، أشرف زكي، روجينا، هبة مجدي وزوجها محمد محسن، نهال عنبر، خيري رمضان، مجدي الجلاد، رجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال ياسر سليم، علي ربيع، عصام الحضري، عمرو عبدالجليل، عفاف شعيب، سامح الصريطي، عبير صبري، وغيرهم.