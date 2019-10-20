ريهام سعيد لشريف مدكور: علمتوني درس عمري ما هنساه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد زميلها الإعلامي شريف مدكور، لافتة إلى أنه لم يقف بجوارها في أزمتها الأخيرة.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “شريف مدكور.. خساره.. علمتوني درس عمري ما هانساه كلكوا الحقيقة”.

وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد هاجمت مؤخرا زملائها الإعلاميين، واتهمتهم بعدم الوقوف بجانبها في أزمتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كمية ناس وحشه رهيبه و في زملا كنت فاكراهم صحابي اوي مرفعوش عليه سماعه تليفون. اخس بجد اخس”.

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ريهام استثنت من هجومها الإعلامية رضوى الشربيني، والتي وصفتها بـ “الجدعة”، حيث كتبت: “علي فكرة رضوى الشربيني انتي جدعه وربنا هايكرمك كمان و كمان”.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد كانت قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وقد تم تحويل ريهام سعيد، للتحقيقات بعد وقفها عن العمل على خلفية تصريحاتها، الأمر الذي دعاها لإعلان اعتزالها العمل بالإعلام والفن.

كما تقدم المحامي أشرف ناجي حلمي، محامي فتاة المول في قضيتها السابقة مع ريهام، ببلاغ ضد الإعلامية المصرية يتهمها فيها بازدراء طائفة من الشعب المصري وقذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.