نجل نهال عنبر يحتفل بعيد ميلادها في المغرب برفقة محمد رمضان وزوجته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل المخرج حسام الحسيني، نجل الفنانة المصرية نهال عنبر، بعيد ميلادها من المغرب والذي يتواجد فيه خلال الوقت الحالي لتصوير فيديو كليب “السلطان “، للفنان محمد رمضان.

ونشرت نهال عنبر، فيديو الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “حسام ابني وحبيبي وناسي بنوتي الحلوة و النجم محمد رمضان و حرمه كلموني علي الفيس تايم واحتفلوا بعيد ميلادي من المغرب و كريم بالك وحرمه والمنتجة سيهام الفايضي والفنانة العراقية نور ستارز أنا بشكرهم جدا ربنا يرجعهم بسلامه مرسي يا حس ديما فاكر عيد ميلادي”.

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يذكر أن نهال عنبر من مواليد 9 أكتوبر 1961، عاشت لفترة من حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتها، وعادت إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادق، بدأت مشوارها الفني عندما اكتشفها المخرج شريف عرفة وقدمها في دور قصير في فيلم طيور الظلام ثم اتجهت للتلفزيون. تزوجت من عازف الأورج مجدي الحسيني ثم انفصلت عنه بعد أن أنجبت ابنهما «حسام».

شاركت مؤخرًا في انتخابات المهن التمثيلية، على عضوية مجلس النقابة، والتي أقيمت خلال الشهور القليلة الماضية، وفازت في الانتخابات.