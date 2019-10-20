نيرمين الفقي تتألق بإطلالة ذهبية جذابة في حفل زفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرصت الفنانة المصرية نيرمين الفقي على حضور حفل زفاف مريم قورة ابنة رجل الأعمال محمد قورة وشقيقة الفنانة ملك قورة.

نيرمين شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور من حفل الزفاف، حيث اختارت لها فستان ذهبي لامع قصير، يبرز قوامها.

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الفنانة المصرية تلقت عبارات الغزل من قبل الجمهور من خلال حسابها الشخصي، واستحسن الجمهور طلتها التي زادتها جمالًا ونعومة.

حفل الزفاف أحياه النجم المصري عمرو دياب، ومن أبرز الحضور، ليلى علوي، عمرو الليثي، لقاء سويدان، أشرف زكي، روجينا، هبة مجدي وزوجها محمد محسن، نهال عنبر، خيري رمضان، مجدي الجلاد، رجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال ياسر سليم، علي ربيع، عصام الحضري، عمرو عبدالجليل، عفاف شعيب، سامح الصريطي، عبير صبري، وغيرهم.

نيرمين كان أحدث أعمالها الدرامية الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، والذي حقق نجاحا كبيرا وشارك به سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل.