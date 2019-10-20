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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جمهورها في صورة جديدة لها مع زوجها المخرج هادي الباجوري.
ياسمين ظهرت في الصورة وهي تعانق زوجها، بينما جاءت اللقطة بعد كل ما انتشر من شائعات عن طلاق ياسمين من زوجها.
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من متابعي الفنانة الذين تمنوا لها السعادة برفقة زوجها.
ياسمين ردت أيضا في تغريدة على كل هذه الأنباء، وكتبت: «من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي انا نفسي معرفوش، ياريت الإخوه الصحفيين الأعزاء يراعوا بس ان الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم.. شكراً».
سبب انتشار الشائعة من الأساس تغريدة نشرتها ياسمين قالت فيها: «في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قويه لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي»، وهو ما تسبب في تردد أنباء عن وقوع الطلاق بينها وبين زوجها».
هذه التغريدة سببت حالة من الجدل بين الجمهور، وكذلك سببت القلق لجمهور الفنانة الذي يتمى لها الاستقرار العائلي..
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس ترد على شائعات طلاقها بلقطة رومانسية مع زوجها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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