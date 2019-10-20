منى زكي تلتقي نجمة بوليوود سونام كابور.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية منى زكي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها من خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش فعالية “دبي ستارز” لتكريم الشخصيات العالمية.
الصورة جمعت منى زكي، بالفنانة اليمنية بلقيس فتحي، والنجمة الهندية سونام كابور، وعلقت منى على الصورة قائلة: “المؤتمر الصحفي الخاص بدبي ستارز، مع السيدتين الجميلتين، بلقيس وسونام”.
وكانت منى زكي، قد أبدت سعادتها بالحصول على تكريم “دبي ستارز” بنشر مقطع فيديو يستعرض إنجازاتها على مدار مشوارها الفني المستمر، ويقدمها كأحد المكرمين في “دبي ستارز”.
يذكر أن سونام كابور هي ممثلة هندية، بدأت حياتها الفنية في فيلم “ساواريا” مع الممثل الهندي رانبير كابور، كما عملت كعارضة أزياء وموديل للإعلانات، وآخر أعمالها الفنية هو فيلم “سانجو” من إنتاج عام 2018.
”دبي ستارز” هي فعالية إماراتية تقيمها شركة “إعمار العقارية”، وتعد أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي أو “دبي ستارز”.
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