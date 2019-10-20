منى زكي تلتقي نجمة بوليوود سونام كابور.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منى زكي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها من خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش فعالية “دبي ستارز” لتكريم ‏الشخصيات العالمية.‏

الصورة جمعت منى زكي، بالفنانة اليمنية بلقيس فتحي، والنجمة الهندية سونام كابور، وعلقت منى على الصورة قائلة: “المؤتمر الصحفي الخاص بدبي ستارز، مع ‏السيدتين الجميلتين، بلقيس وسونام”.

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وكانت منى زكي، قد أبدت سعادتها بالحصول على تكريم “دبي ستارز” بنشر مقطع فيديو ‏يستعرض إنجازاتها على مدار مشوارها الفني المستمر، ويقدمها كأحد المكرمين في “دبي ستارز”. ‏

يذكر أن سونام كابور هي ممثلة هندية، بدأت حياتها الفنية في فيلم “ساواريا” مع الممثل الهندي رانبير كابور، ‏كما عملت كعارضة أزياء وموديل للإعلانات، وآخر أعمالها الفنية هو فيلم “سانجو” من إنتاج عام 2018.‏

”دبي ستارز” هي فعالية إماراتية تقيمها شركة “إعمار العقارية”، وتعد أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو “دبي ستارز”.‏