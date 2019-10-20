شيماء سيف تحتفل بسنة أولى زواج بمقطع كوميدي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحتفل الفنانة المصرية شيماء سيف هذا الشهر بعيد زواجها الأول على مدير التصوير محمد كارتر.

شيماء سيف نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، يضم لقطات من زفافها، ولقطات أخرى للفنانة إسعاد يونس من مسرحية «سك على بناتك»، وتردد إسعاد جملة: «كان مالي ومال الجواز».

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ورغم الفيديو الطريف الذي نشرته، وجهت شيماء رسالة لزوجها قالت فيها: «سنة أولى جواز كل سنة وانت حبيبى وابويا واخويا وصاحبى كل سنة وانت اكبر عوض ورزق من ربنا وربنا ميحرمنيش منك ابدا ونعيش سوا يارب العمر كله».

الفنانة المصرية تلقت عدد هائل من تعليقات جمهورها الذي مازحها بسبب الفيديو، كما هنأتها عدد من النجمات بهذه المناسبة ومنهم إيمان العاصي، بدرية طلبة، بوسي، بينما مازحتها روجينا بسبب الفيديو وقالت في تعليق: «دا انتي متجوزة أحسن واحد في الكوكب لازم تتصرف يا كارتر».

شيماء سيف صرحت في لقاء لها مع الإعلامية منى الشاذلي أنها تغير على زوجها جدا، وأن أي رسالة لا تعجبها من فتاة تقوم بنفسها بعمل «بلوك» لها من على حسابه الخاص.