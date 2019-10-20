الجامعة الأمريكية تنظم حفل تكريم للفنان الراحل عزت أبو عوف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حفل تكريم للفنان الراحل عزت أبو عوف، شارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقدم الحفل الفنانة شيرين رضا، وتم عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل، وتبعه كلمة لكل النجوم عن الفنان الراحل.

الفنانة مها أبو عوف، عبرت عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم، خاصة أنه جاء من جيل لم يشاهد فريق الفور إم، إلا أنه عرف عزت أبو عوف كممثل، مؤكدة أن شقيقها كرم وهو حي وكرم مائة مرة وهو ميت.

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وشارك في حفل التكريم الفنان محمد فؤاد، والذي أكد أن الفضل في نجاحة وشهرته يعود للفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا أنه كان رافضا المشاركة في فيلم “إسماعيلية رايح جاي”، وذلك لأنه كان يمثل رحلة صعوده كنجم ولم يكن يريد أن يظهر كصاحب فضل عليه.

كما شاركت الفنانة ليلى علوي، والفنان حسين فهمي، والفنان أبو، وحرص الفنان تامر حسني على حضور حفل التكريم ورغم تأخره إلا أنه حرص على نعيه مؤكدًا أنه كان قريب جدًا منه ومن عائلته وكانت تجمعه به ذكريات لا تنسى ومؤكدًا أنه شخصية لن تتكرر وانه دائم الدعاء له.

يذكر عن الفنان عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا في ١يوليو بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٧١ عاما.