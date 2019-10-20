أحمد مكي ينعي والده وينشر فيديو مؤثر له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي والد الفنان المصري أحمد مكي، والفنانة إيناس مكي، مساء الجمعة 18 أكتوبر، في مقر إقامته بالإمارات.

وفي أول تعليق لمكي بعد وفاة والده، كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “اللهم إرحم والدي و ادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم نسألكم الدعاء له”.

الفنان المصري نشر أيضا مقطع فيديو مؤثر لوالده قبل وفاته، ظهر فيه يردد: “اللهم استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين .. احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين”.

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وكانت الفنانة إيناس مكي قد أعلنت خبر وفاة والدها، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلة: “البقاء لله وحده في والدي مكي بده في أبوظبي.. ربنا يغفرله و يدخله فسيح جناته.. نسألكم الدعاء له”.

وسافر الفنان أحمد مكي وإيناس مكي إلى الإمارات لدفن والديهما، فيما من المقرر إقامة عزاء له في القاهرة.

يذكر أن والد الفنان أحمد مكي جزائري الجنسية كان يقيم بالإمارات، وقد ولد أحمد مكي في وهران بالجزائر لكنه عاش في مصر برفقة والدته المصرية.