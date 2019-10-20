شقيقة الفنانة مروة ناجي تتألق على مسرح The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت شيماء ناجي، شقيقة الفنانة المصرية مروة ناجي، في تجارب الأداء لبرنامج The Voice، والتي وصفتها بأنها من أهم الخطوات في حياتها.

شيماء ناجي، قدمت على مسرح برنامج The Voice أغنية “مش كل حب”، للفنانة الراحلة ذكرى، واستطاعت أن تلفت نظر الفنانة الإماراتية أحلام، إليها منذ بداية غنائها لتكون أول النجوم الذين التفوا لها من بين لجنة التحكيم، لتتعبها الفنانة المغربية سميرة سعيد.

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واختارت شيماء الانضمام لفريق الفنانة سميرة سعيد، وعبرت الأخيرة عن سعادتها لانضمامها لفريقها مؤكدة أنها تمتلك صوتًا مميزًا خاصة أن الغناء للفنانة الراحلة ذكرى ليس سهلًا.

وكانت شيماء ناجي، قد كشفت في التقرير قبل غنائها أن زوجها هو السبب الرئيسي في مشاركتها بالبرنامج وتحقيق حلمها الذي امتد لأكثر من ثماني سنوات.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي، كانت من ضمن نجوم برنامج The Voice، والتي كانت مرشحة لنيل لقب البرنامج لقوة صوتها ولكنها صدمت الجمهور بإنسحابها من المراحل النهئية من البرنامج رغم كل التوقعات، وبقي سبب انسحابها من البرنامج غير معروف إلى الآن.