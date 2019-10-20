متسابقة مصرية تٌبكي أحلام في The Voice ووالدتها تسجل أغرب رد فعل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، أغنية “يا عيني عليكي يا طيبة”، للفنانة آمال ماهر، في الحلقة النهائية من حلقات الصوت وبس في برنامج The Voice واستطاعت ان تخطف بها قبل الفنانة الإماراتية أحلام.

وبكت الفنانة الإماراتية أحلام، تأثرًا بصوت نورهان المرشدي، والتف إليها الفنان اللبناني راغب علامة أيضًا وتنافس النجمان لضمها لفريقهما.

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أحلام، طلبت احتضان المتسابقة بعد انتهائها من الغناء، وطلبت منها الصعود مرة أخرى للمسرح، ليؤكد الفنان اللبناني راغب علامة أن نورهان تمتلك صوت قوي وغنت الأغنية لآمال ماهر وبإحساس شيرين عبدالوهاب، وطلب منها الانضمام لفريق أحلام.

وسجلت والدة المتسابقة أغرب رد فعل، حيث قام شقيقها بالسجود شكرًا لله أما والدتها فنامت في الأرض بطريقة غريبة، ويعد هذا أغرب رد فعل لعائلة أحد المتسابقين.

يذكر أن حلقة البرنامج السبت 19 أكتوبر، شهدت اتمام كل مدرب لفريقه والمكون من 15 متسابق، وذلك بعد زيادة متسابقين لكل فريق عن المواسم السابقة للبرنامج وبذلك تنتهي مرحلة الصوت وبس في البرنامج.