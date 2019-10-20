5 أفلام ترصد رحلة نجوم عالميين في "القاهرة السينمائي"

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عرض 5 أفلام ترصد رحلة 5 من أهم صناع السينما العالميين، ضمن برنامج "بانوراما خاصة: مواهب سينمائية".



وقال أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن المهرجان قرر بدءا من الدورة 41 أن يكون هناك تصنيف للأفلام التي يجمعها موضوع واحد داخل قسم "البانورما الدولية"، الذي يعرض كل عام 50 فيلما، حيث يتم إلقاء المزيد من الضوء عليها في برنامج خاص، يسهل للجمهور إمكانية مشاهدة أفلامه معا، وتكوين نظرة ما عن الموضوع المشترك الذي تتناوله.

وأوضح شوقي أن البداية هذا العام بـ5 أفلام "4 وثائقيات وفيلم تحريك" عن 5 من صناع السينما العالميين، جميعها من أفضل وأحدث الأفلام خلال العام الجاري، تشكل معا نظرة بانورامية تجيب عن سؤال.. ماذا يعني أن تكون مبدعا؟ وما الأثر الذي يتركه فنان السينما في عالمه؟

وأشار إلى أن الأفلام التي تضمها البانوراما الخاصة هذا العام هي الفيلم البرازيلي "بابينكو: أخبرني عندما أموت" الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلي عن السينما بمهرجان فينسيا، ومن إخراج بربرا باز، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو.

Advertisements

وشارك الفيلم الثاني في قسم الكلاسيكيات بالدورة الأخيرة لمهرجان كان، وهو إنتاج فرنسي إيطالي مشترك، بعنوان "شغف آنّا مانياني" من إخراج إنريكو شيراسيولو، ويتناول قصة الممثلة آنا مانياني أيقونة سينما الواقعية الجديدة في إيطاليا.

وشارك الفيلم الثالث أيضا في قسم الكلاسيكيات بمهرجان كان، وهو "فورمان ضد فورمان" من التشيك، إخراج هيلينا تريشتيكوفا، وجاكوب هيجنا، ويتناول سيرة المخرج العالمي ميلوش فورمان.

أما الفيلم الرابع فهو "بونويل في متاهة السلاحف" من إنتاج إسباني هولندي ألماني مشترك للمخرج سلفادور سيمو، ويتناول مرحلة من حياة المخرج الإسباني الشهير لوي بونويل، وشارك في مهرجان "آنسي" أكبر مهرجان متخصص في عالم سينما التحريك.

والفيلم الأخير في برنامج "بانوراما خاصة: مواهب سينمائية"، من إنتاج لبناني إماراتي بعنوان "فتح أبواب السينما: محمد ملص" إخراج نزار عنداري، ويتناول قصة المخرج السوري محمد ملص، وهو الفيلم الذي ينفرد المهرجان بعرضه العالمي الأول ضمن 27 فيلما يستضيف القاهرة السينمائي عروضها العالمية والدولية الأولى خلال دورته المقبلة.



