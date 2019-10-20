"استمر" و"وصلة البرغي" أفضل فيلمين بـ"الشارقة السينمائي للأطفال"

اختتم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب فعاليات دورته السابعة، السبت، بحفل خاص حضره كوكبة من نجوم السينما والدراما العربية مسدلاً الستار على أكثر من 120 ساعة من عروض الأفلام وورش العمل التفاعلية والحلقات النقاشية التي استهدفت فئتي الأطفال والشباب المهتمين بتعلم مهارات متخصصة في صناعة السينما ابتداءً من كتابة النص وانتهاء بالتصوير.

وتوّج المهرجان في حفل الختام كوكبة من المخرجين وصناع الأفلام المتميزين والواعدين عن 7 فئات تنافس عليها 132 فيلماً، حيث حصدت المخرجة هند الميل جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة عن فيلمها "استمر"، فيما نالت المخرجة ماتيلد دوردي جائزة فئة أفلام من صنع الطلبة عن عملها "وصلة البرغي" وفاز الفيلم "خمسون ألف صورة" من إخراج عبدالجليل الناصر بجائزة أفضل فيلم خليجي قصير.





وانتزع فيلم "منحوتة الحصان" جائزة فئة أفضل فيلم دولي قصير لمخرجته المكسيكية سينثيا فيرنانديز، فيما حصد "جدي يختبئ" للمخرجة آن هوين جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، ونال "بشير في أرض العجائب" جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو للمخرجين إلس دوران وإفيلين فيهوف، فيما فاز فيلم "الوداع الأول" للمخرجة وانج لينا بجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

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واتخذت النسخة السابعة من المهرجان الذي تنظمه سنوياً مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة شعار "أفلام مستوحاة من كتب" وشهدت عرض 132 فيلماً من 39 دولة عربية وأجنبية؛ 12 فيلماً منها تعرض للمرة الأولى عالمياً و75 للمرة الأولى في الشرق الأوسط إلى جانب عرض 7 أعمال سينمائية تقدّم لأول مرة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة "فن" مديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في الحفل الختامي للمهرجان: "نجدد العهد في ختام النسخة السابعة من المهرجان بمواصلة العمل لإثراء معارف وخبرات الأطفال والشباب السينمائية والإبداعية لأننا نؤمن بأن الفنون هي المحرك الأساسي للارتقاء بالإنسان والمجتمعات".





وخلال الحفل كرّمت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي أعضاء لجنة تحكيم الأفلام في المهرجان التي ضمت كلّاً من الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل والمخرجة والمنتجة التنفيذية الإماراتية نهلة الفهد والمخرج السعودي أحمد الشايب والكاتب والممثل وصانع الأفلام الإماراتي ياسر النيادي والفنان الشاب والإعلامي البحريني عمر فاروق والممثل والمخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي واليابانية ميتشيكو تاشيموتو والناقد السينمائي خالد ربيع.

يذكر أن المهرجان شهد تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية والورش التدريبية المتنوعة التي وصلت إلى أكثر من 60 ساعة تناولت آلية صناعة السينما والتصوير والرسم واستهدفت جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب، كما خصت فئة الشباب بعدد من ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الجانبية المصاحبة للمعرض.