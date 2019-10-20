جانسل ألتشين: الأتراك أكثر رومانسية من الفرنسيين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الفنان التركي جانسل ألتشين خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة حريات التركية عن مشاركته في مسرحية "المواطنين العراة" وتجسيده لدور مُتعرٍ، قائلًا: "أنا ممثل في حياتي الواقعية لا أعطي وضعيات تصوير بملابسي الداخلية، لكن من أجل الشخصية التي أمثلها يمكنني فعل ذلك".

ويأتي حديث الفنان التركي هذا بعد تعرضه لهجوم بسبب خضوعه لجلسة تصوير ظهر فيها بملابسه الداخلية من أجل دوره في المسرحية.

وفي إجابته عن سؤال "هل المقولة الشهيرة (قبلة فرنسية) حقيقية أم لا؟"، خاصة أنه عاش في فرنسا لسنوات طويلة، أجاب ألتشين بالقول: "التقبيل شيء رومانسي جدًا وجميل للغاية لكن برأيي الأتراك أكثر رومانسية من الفرنسيين".

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وعن علاقته العاطفية وفارق العمر بينه وين حبيبته زينب بايات والذي يصل إلى 17 عامًا وفيما إذا كان يؤثر على علاقتهما، أجاب الفنان التركي: "لا أزال بعمر 25 سنة في رأسي، العام الماضي قبل وفاة والدي الذي كان يبلغ 70 سنة ركبنا مصعدًا وقلت له "عمرك 70، كيف تشعر"، فنظر للمرآة أمامنا وقال: "لم أفهم شيئًا. يقف عجوز أمامي لكني لا أعرفه؛ لأني أنا لازلت بعمر 25 وهذا ما أنا عليه".

وفيما إذا كانت حبيبته تغار عليه بسبب صوره الأخيرة وطبيعة الدور الذي يؤديه في المسرحية، أجاب ألتشين: "لا، حتى أنها هي أول من دعمني عندما طلبوا مني التعري للتصوير، أنا أيضًا لا أتدخل في أعمالها وحتى لو تدخلت فلن يفيد بشيء؛ لأنها امرأة قوية ولهذا أحبها".