ماغي فرح تُورّط نفسها مع مُتظاهري لبنان ثم تُؤكد: كلامي اجتُزئ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت عالمة الفلك اللبنانية ماغي فرح لموجة انتقادات عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع انطلاق الاحتجاجات في لبنان مؤخرًا، وذلك بعدما نشرت عدة تغريدات معلنة عن مواقفها إزاء ما يحصل، وطالبت في بعضها بوقف البث المباشر من المحطات الفضائية بسبب أعمال شغب والكلمات النابية التي يتفوّه بها المحتجون؛ الأمر الذي اعتبره كثيرون دعوة إلى تقييد العمل الإعلامي.

وتزامنًا مع أعمال الشغب التي حصلت في بيروت أوّل من أمس، سألت ماغي: هل الفلتان هو الحل؟ ثم هاجمت بعض الأطراف من دون أن تسميها، قائلة: "استفيقوا من أوهامكم وانتصروا ولو مرة على أحقادكم. كفى ما هدمتمونه حتى الآن"، لتعود وتحاول إيضاح موقفها في تغريدات لاحقة تناولت فيها الفساد والسرقة، غير أنّها سرعان ما اتهمت بمعارضة الحراك.

وردت فرح في تصريح صحفي، معتبرة أن كلامها اجتزئ، قائلة: "بدأت تغريدتي الأولى بكلامي حول حق الشعب بالثورة، ولكن أنا ضد أعمال الشغب والشتائم التي تقال على الهواء مباشرة. ركّزوا على الجزء الثاني من كلامي وتناسوا الأوّل... وهذا معروف بحكم الهجمات التي أتعرّض لها. أنا مع الشعب، ولكن أخاف من تجربة بعض الدول العربية وحراكها الذي دمّر البلاد. لست نائبة أو وزيرة للدفاع عن العهد".

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ووضحت ذلك عبر حسابها الشخصي في تويتر: "عندما كتبت التغريدة عن ضرورة ردع أعمال الشغب كانت عمليات التكسير جارية وطلبت ردعهم حفاظًا على ممتلكات الناس. وقلت قبل ذلك أفهم أن يثور الناس ولكن تجزئة الكلام وترويج البذاءة مفهوم ما أخشاه هي الفوضى وإغراق لبنان بالدم على غرار ما حصل حولنا".

يشار إلى أن ماغي فرح هي إعلامية لها تاريخها في الحوارات، قبل أن تبتعد وتركّز على عالم الفلك الذي تخصصت فيه مؤخرًا.