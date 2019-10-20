ديميت أوزدمير تدخل في 4 علاقات عاطفية وترقّب للخامسة.. إليك قصصها الغريبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخر الجمهور من النجمة التركية ديميت أوزدمير بسبب دخولها في علاقة عاطفية مع أي نجم تشاركه البطولة في الأعمال الدرامية خلال السنوات القليلة الماضية.

ووصف عدد من متابعي الفنانة أوزدمير بأنها تعاني من اضطرابات عاطفية؛ فبداية علاقاتها الدرامية بدأت مع النجم التركي يوسف جيم في مسلسل "صدفة" عام 2014، التي كانت سريعة جدًا، واقتصرت علاقتهما في مرحلة تصوير المسلسل فقط، وما إن انتهى التصوير حتى انتهت علاقتهما.

كذلك ارتبطت الفنانة بفوركان بالاري خلال تصوير مسلسل "الغرفة 309" وانتهى ارتباطهما سريعًا من دون أسباب واضحة.

واستمرت علاقتها بالممثل سيشكن أوزدمير ثلاثة أشهر فقط، وبحسب صحف تركية فإن انتهاء هذه العلاقة جاء بعد دخولها بعلاقة حبّ جديدة جمعتها بالفنان جان يامان بطل "الطائر المبكر" الذي أعلنت أيضًا خلافها معه فور انتهاء تصوير المسلسل.

ويترقب جمهور الفنانة انضمام الممثل إبراهيم تشيلكول إلى بطولة مسلسلها الجديد "منزلي"، متسائلين عن إمكانية دخولها في علاقة حب جديدة خاصة وأن الأخير متزوج، فقالت إحدى المتابعات "الله يستر".

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واحتدمت المنافسة بين الممثلة ديميت أوزدمير الشهيرة بسنام بطلة "الطائر المبكر" وبين هاندا آرتشيل بطلة "حب لا يفهم بالكلام"؛ خاصة بعد أن اشتركت كل منهما في ثنائية فنية جديدة بينها وبين التركي إبراهيم تشيلكول.

وتشارك هاندا آرتشيل النجم إبراهيم تشيلكول في تجربة سينمائية جديدة بعنوان "ثمالة الحب"، فحظيت إشادة جمهورها واصفين إيّاها بملكة "الجمال الناعم"، متوقعين أن الثنائية السينمائية بينها وبين إبراهيم ستلقى نجاحًا كبيرًا عقب عرض عملهما السينمائي معًا.

وكانت آرتشيل قد تربعت على صدارة تويتر في تركيا والسعودية بعد عرض البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "عزيزة"، المقرّر عرضه خلال الفترة المقبلة، وستجسّد من خلاله شخصية عزيزة؛ وهي فتاة ترغب في الانتقام لعائلتها وقلبها مليء بالكره والحقد ولكن تحدث لها مفاجأة تقلب مسار الأحداث.

يذكر أن ديميت أوزدمير ممثلة تلفزيونية وسينمائية، تبلغ من العمر 27 عامًا، اشتهرت في العالم العربي بدروها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل، بعد انفصال والديها انتقلت الفنانة للعيش في مدينة إسطنبول، وهناك بدأت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فريق رقص المغنية "بانجو" بعدها شاركت في كليب غنائي مع المطرب مصطفى صندل. وكان مسلسل "سأعطيك سرًا" عام 2013 أول تعارف حقيقي بينها وبين الجمهور.