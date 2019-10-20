





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ربطت الفنانة أصالة نصري بين مظاهرات لبنان الشعبية اعتراضاً على الضرائب والأزمة المعيشية وبين وضع المرأة التي تعيش ألم خيانة زوجها.

حيث قالت في تغريدتها عبر حسابها الخاص على "تويتر": أن “الشّعب عامل متل الستّ اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ في خيانتها… وأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده”. علماً أن وسائل الإعلام تتداول منذ أيام أخباراً عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بسبب علاقة عاطفية بينه وبين الفنانة السورية نسرين طافش_بحسب_ما يتردد من أخبار.

وعليه، فقد ربط المتابعون الوضع بين علاقتها الخاصة بطلبها للطلاق بكونها "الست"من زوجها الذي شبهته بـ"السلطة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تقارن ثورة شعب لبنان بـ"الست المنقلبة على خيانة زوجها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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