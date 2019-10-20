نانسي عجرم تُلهِب مسرح "موسم الرياض"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أولى حفلات “موسم الرياض”، وسط حضور جماهيري ملأ مسرح “البوليفارد”، بالرياض.

وعبّرت "عجرم" في كلمة لجمهورها مع بداية الحفل: “كثير سعيدة أغني معكم لأول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان، وأتمنى للدول العربية السلام، كما أهنئ السعودية وهيئة الترفيه على جهودهم”. فيما قدمت مجموعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور.

هذا وواصل بعدها الحفل الفنان المصري تامر حسني بعدة أغانٍ ألهبت حماس الحضور رقصاً وغناءً



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