شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى زفاف حفيدة المستشار جميل سعيد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المستشار جميل سعيد، بزفاف حفيدته منة – نجلة ابنته داليا - على المهند شريف وجدى سعد فى أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم شيرى عادل وندى بسيونى وطارق علام، إضافة إلى عدد المستشارين ورجال القضاء.

يذكر أن عائلة المستشار جميل سعيد لها صلة قوية بالوسط الفنى خاصة بعد زواج المحامى طارق جميل سعيد من منة ابنة النجمين حسين فهمى وميرفت أمين العام الماضى، حيث احتفلا العروسين بزفافها الصيف الماضى وأقاما حفل على أحد الشواطىء بالساحل الشمالى حضره عدد من نجوم الفن.

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