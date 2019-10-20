شكرا لقرائتكم خبر عن "مش مكسوفة من سنك".. تعليق أزعج الفنانة لوسى ينتهى بـ"بلوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة لوسى عن علاقتها بمواقع التوصل الاجتماعى، مؤكدة أنها لا تشارك بصور خاصة على السوشيال ميديا، وأوضحت: "ممكن أنشر صورة لعباءة النبى محمد ومتعلقاته، وعايزة أقول إحنا عمرينا ما نسينا دينا، ممكن الدنيا تاخدنا بس فاكرينه".

وتابعت لوسى فى تصريح لـ"الخليج 365": كمان بنشر صور ابنى، وواحدة قالت لى: احذفى صورة ابنك عشان الحسد، رديت عليها: لما ربنا يمنحك هدية تفاخرى بيها .

وعن أكثر التعليقات المزعجة التى تلقتها عبر "إنستجرام"، قالت لوسى: التقطت صورة مع الدكتور اللى ولدنى فى أمريكا منذ 23 عاما، كان عازمنى فى بيته لأننا ما زلنا أصدقاء حتى الآن، فى الصورة كان شعرى طويل وعاملة "ضفيرتين" واحدة كتبت: "أنتى عندك 50 سنة مش مكسوفة وأنتى عاملة ضفيرتين"، مستنكرة هذا الهجوم قائلة: مش فاهمة إيه علاقة الضفاير بالسن، بكل بساطة عملتلها بلوك، كنت أتمنى أن يكون النقد بناء.

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