شكرا لقرائتكم خبر عن جوليان هوج تكشف بعض الأسرار الصادمة عن حياتها بعد رحلة التلقيح الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جوليان هوج الراقصة والممثلة الأمريكية عن رحلة التلقيح الاصطناعى والخصوبة مع زوجها بروكس لايش، التى بدأتها وقت الصيف على أمل الحمل، وأكدت أنها ليست عبئا، ولم تشعر أنه أمر صعب.

ونشر موقع " heraldpublicist" حوار لها حيث قالت هوج "أفضل جزء عن التحدث حول الأمر، هو إحساس أنه لا يوجد ما تخفيه، مما يجعلك تشعر أنك حرا، دون وجود أى احمال على كتفيك، خاصة بعد أن أمضيت فترة وأنا لا أقدر التحدث حول الأمر".

كما أكدت أخت جوليان هوج ذلك، حيث قالت ديريك هوج، "هذا ما يحدث من الألم يؤثر على الشخص جسديا، عاطفيا، عقليا، لذلك جوليان، لم تتحدث فقط عن الأمر ولكنها أيضا حاولت التحرك من خلاله، مما جعلها تشعر بالراحة".

لم تتخلى نجمة فيلم Footloose وزوجها الذى يلعب هوكى الجليد عن الحديث عن أمور "محظورة"، لذا فهى ليست بمثابة صدمة حديثها عن صراعاتها المتعلقة بالخصوبة.

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كما كشفت هوج البالغة من العمر 31 عاما صراحتها مع زوجها حول ميولها الجنسية، حيث أنها كانت تميل إلى السيدات اكثر، ألا أنها اختارت أن تعدل من ميولها من اجله.

وصرحت هوج "أعتقد أن هناك مساحة أمان مع زوجى، حيث أنه يمكننى الحديث عن أي شيء دون خوف، ولا أخشى أن أتحدث عن أشياء أخاف أن أعترف بها أو أتعرض لها أو أشعر بالذنب بسبب ما أفعله".