شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة السينمائى" يعرض رحلة 5 سينمائيين عالميين فى "بانوراما خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، 5 أفلام ترصد للجمهور رحلة 5 من أهم صناع السينما العالميين، ضمن برنامج "بانوراما خاصة: مواهب سينمائية"، خلال الدورة 41 التى تقام فى الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية.

وقال أحمد شوقى، القائم بأعمال المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إن المهرجان قرر بدءا من الدورة 41 أن يكون هناك تصنيفا للأفلام التى يجمعها موضوع واحد داخل قسم "البانورما الدولية" الذى يعرض كل عام 50 فيلما، بحيث يتم إلقاء المزيد من الضوء عليها فى برنامج خاص، يسهل للجمهور إمكانية مشاهدة أفلامه معا، وتكوين نظرة ما عن الموضوع المشترك الذى تتناوله.



بابينكو اخبرني عندما اموت

وأوضح "شوقى"، أن البداية هذا العام بخمسة أفلام (أربعة وثائقيات وفيلم تحريك) عن خمسة من صناع السينما العالميين، جميعها من أفضل وأحدث الأفلام خلال العام الحالى، تشكل معًا نظرة بانورامية تجيب على أسئلة: ماذا يعنى أن تكون مبدعًا؟ وما الأثر الذي يتركه فنان السينما في عالمه؟

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وأشار "شوقي" أن الأفلام التى تضمها البانوراما الخاصة هذا العام هى الفيلم البرازيلى "بابينكو: أخبرني عندما أموت" الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلى عن السينما بمهرجان فينسيا، وهو من إخراج بربرا باز، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو.

الفيلم الثانى شارك في قسم الكلاسيكيات بالدورة الأخيرة لمهرجان كان، وهو إنتاج فرنسى إيطالي مشترك، بعنوان "شغف آنّا مانياني" من إخراج إنريكو شيراسيولو، ويتناول قصة الممثلة آنا مانيانى أيقونة سينما الواقعية الجديدة فى إيطاليا.



بونويل في متاهة السلحفاة



شغف انا مانياني