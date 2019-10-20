شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقلب أوس أوس مع زميله على ربيع داخل الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز الفنان محمد أسامة الشهير بأوس أوس، بخفه دمه وعمل مقالب كوميدية فى زملائه، وكان آخر ضحايا صديقه على ربيع داخل الطائرة، أثناء سفرهم إلى السعودية للمشاركة فى موسم الرياض، والقى أوس أوس على "ربيع" جراب نظارة، وقال له:" أوعى القنبلة يا ربيع" وسط ضحكات أصدقائه.

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وسافر صباح اليوم الأحد، نجوم مسرح مصر، إلى السعودية للمشاركة فى موسم الرياض خلال الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الجارى، وحرص عدد من نجوم مسرح مصر مشاركة متابعيهم بتفاصيل رحلتهم إلى السعودية، ونشروا بعض الصور فى المطار والطائرة قبل إقلاعها إلى السعودية.

ويشارك أشرف عبد الباقى برفقة نجوم فرقته "مسرح مصر"، فى أول زيارة للمملكة بعد العديد من النجاحات الكبرى فى مصر والعديد من الدول العربية على مدار السبع سنوات الماضية.