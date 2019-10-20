شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل «أمنا الغولة»..أفلام عكست خفة دم الفنانة نعيمة الصغير بعيدا عن الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ 20 من شهر أكتوبر مع ذكرى رحيل الفنانة الكوميدية نعيمة الصغير، التى رحلت عن عالمنا قبل 18 عاما، إلا أنها لا تزال خالدة بفضل خفة دمها التى جعلتها واحدة من أهم نجمات الكوميديا فى زمانها حيث برعت فى عدة أدوار أبرزها الحمى فى أكثر من فيلم.

فيلم "الشقة من حق الزوجة" شهد العديد من المواقف الكوميدية التى جمعت بينها وبين “الساحر” محمود عبد العزيز، حيث لعبت دور والدة النجمة معالى زايد ولا تزال مواقفها مع الساحر فى أذهان كل من شاهد الفيلم.



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فيلم "السيد قشطة" أيضا واحد من أهم الأفلام التى شاركت فيها، حيث أمتعت فيها المشاهدين بمشاهدها مع سيد زيان بدور أم جمالات.

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فيلم "رمضان فوق البركان" أحد الأفلام التى شاركت فيها الزعيم عادل إمام، وهو أحد أهم أدوارها معه حين لعبت دور حماته.

لم يقف الأمر عند هذا الحد مع الزعيم وإنما يعد "كراكون في الشارع"، من أفلامها المميزة أيضا حيث شكلت مع الثنائى عادل إمام ويسرا ثلاثى مرح ساهم فى إنجاح الفيلم إلى حد كبير.



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فيلم "على بيه مظهر و40 حرامى" الأفلام التى شاركت بها، حيث لعبت فيه شخصية أم حسنية التى عرفت به خلال العمل الذى نجح وقتها نجاحاً كبيراً.