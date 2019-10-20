بالفيديو| أوس أوس ممازحًا علي ربيع: "أوعى القنبلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر أوس أوس في الفيديو وهو يخطط لمكيدة ليفاجئ بها علي ربيع في الطائرة، أثناء توجه فريق "مسرح مصر" إلي الرياض، وقام بإلقاء شنطة صغيرة على ربيع ومحمد عبدالرحمن، قائلا: "أوعى القنبلة".

جدير بالذكر أن فريق مسرح مصر سافر اليوم الأحد إلي المملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات موسم الرياض في الفترة من 24 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وانطلق موسم الرياض 15 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية ديسمبر المُقبل.

ويشارك الفنان أشرف عبدالباقي بمسرحية "كلها غلط جريما في المعادي" في موسم الرياض، في الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر المُقبل.