فريق "فلانتينو" يتنقلون بين مدينة الإنتاج والشيخ زايد لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوشك فريق عمل مسلسل "فلانتينو" على الانتهاء من تصوير كافة مشاهدهم، ليكون أول عمل جاهز للعرض في رمضان 2020.

وقال المنتج هشام تحسين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه من المقرر التنقل بين مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي، على مدار الأسبوعين المُقبلين، لتصوير عدد من المشاهد المتبقية في العمل.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إنعام الجريتلي، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام.