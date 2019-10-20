محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة عبير منير صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل زفاف ابنتها "مريم" على رجل الأعمال إسلام، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، الجمعة الماضية.
وعلقت منير على الصور: "مريم انتي الآن عروسة، ويومك كان مميز جدا، أتمنى أن تحققي أحلامك، وأتمنى لك حياة مليئة بالحب والفرح والسعادة".
وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى حضور عدد كبير من رجال الفن والثقافة والسياسة.
وأقيم عقد قران مريم وإسلام نهاية العام الماضي بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحضره عدد كبير من السياسيين والفنانين والرياضيين، فيما تولى الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني، مهمة عقد القران.
يذكر أن مريم قورة ابنة الفنانة عبير منير، وشقيقة الفنانة ملك قورة، وشاركت في تجربة سينمائية وحيدة بمرحلة الطفولة، وهي فيلم "غاوي حب" بطولة محمد فؤاد، بمشاركة شقيقتها الكبرى ملك التي احترفت العمل الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين من زفاف ابنتها.. عبير منير تبعث برسالة لـ"مريم قورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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