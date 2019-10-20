إليسا تنشر صورة للمتظاهرين في لبنان: "أفخر باللبنانيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة، للمتظاهرين اللبنانيين في لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وأوضحت الصورة حشود من المحتجين، ممسكين بالعلم اللبناني، وعلقت إليسا على الصورة: "هذه لبنان، أفخر باللبنانيين".
وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.
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