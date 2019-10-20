إليسا تنشر صورة للمتظاهرين في لبنان: "أفخر باللبنانيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة، للمتظاهرين اللبنانيين في لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضحت الصورة حشود من المحتجين، ممسكين بالعلم اللبناني، وعلقت إليسا على الصورة: "هذه لبنان، أفخر باللبنانيين".

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.