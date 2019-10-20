تراند اليوم : بعد تغيبه عن التكريم في«موسم الرياض».. الموت يفجع عادل إمام...

أثار الفنان المصري الشهير عادل إمام، حالة من الجدل، بعد تغيبه عن التكريم خلال «موسم الرياض»، ضمن الفنانين الذين تم تكريمهم وعلى رأسهم شاروخان وفان دام وعمرو دياب ومحمد عبده، وعدد كبير من الفنانين العرب والعالميين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصادر وصفوها بالمقربة من العائلة، ان سبب غياب الفنان الكبير عن تكريمه في السعودية، بسبب وفاة والد زوجة نجله المخرج رامي إمام.
فيما نقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية، عن هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو"، قوله: أن وفاة والد زوجة رامي إمام، تسببت في تأجيل تصوير العمل، نظرا لحالة الحزن التي سيطرت على الفنان عادل إمام ونجله، وهو ما جعله أيضا يغيب عن تكريمه في "موسم الرياض"، الأحد المنصرم.
ووفق المنتج تحسين، من المنتظر استكمال تصوير مسلسل فلانتينو خلال الفترة القادمة، على أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2020 عبر العديد من القنوات العربية التي جرى الاتفاق معها.