تراند اليوم : شاهد| سقوط مطربة شهيرة على الجمهور .. هذا ما فعلته مع المتسبب؟



تعرضت المطربة الأمريكية ليدي جاجا لموقف محرج أثناء غنائها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية بعد أن صعد أحد المعجبين إلى خشبة المسرح وقام بحملها، لكنهما سقطا معًا بين الجمهور بعد أن انزلقت قدماه.

غير أنه سرعان ما عادت جاجا إلى المسرح لتستأنف الغناء دون أن يبدو أنها تعرضت لأية إصابات نتيجة سقوطها.

فيما طلبت من المعجب مجددًا أن يصعد على خشبة المسرح ومازحته قائلة: "عليك أن تعدني أن تسامح نفسك على ما حدث".

— Gaga Media ⭐️ (@GagaMediaDotNet)