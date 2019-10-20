هبة قطب وأحمد فرحات في ضيافة برنامج واحد من الناس

في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة النهار يقدم الدكتور عمرو الليثي فقرته الجديدة مع الدكتورة هبة قطب كل يوم اثنين ، لتجيب علي أسئلة المشاهدين، وتقدم روشتة نفسية وجسدية للعلاقات الزوجية وكيفية تحقيق السعادة بين

الزوجين.

كما يفتح معها الدكتور عمرو الليثي خلال الحلقة الملفات الساخنة التي تؤثر علي طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة.

ويلتقي الإعلامي عمرو الليثي خلال الحلقة أيضاً مع الفنان أحمد فرحات.. الطفل المعجزة في

السينما المصرية والذي يروي ذكرياتة مع عبد الحليم حافظ ونجوم زمن الفن الجميل.

كما يواصل واحد من الناس تقديم مبادرات الخير لتوصيل المياة لكل القري الأكثر احتياجا في صعيد مصر ويوزع ٦٠٠ كفالة شهرية و٦٠٠ شنطة مدرسية علي غير القادرين في محافظة المنيا و١٥٠ كرتونة مواد غذائية علي ١٥٠ أسرة في محافظة السويس.