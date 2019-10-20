وزيرة الثقافة تلتقي بوزير العمل الصربي لبحث فرص الاستثمار الثقافي والفني

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وزوران جورجفيتش وزير العمل في دولة صربيا في حضور السفير عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وذلك في مستهل زيارتها إلي بلجراد .

وأعربت "عبد الدايم" عن أهمية المشاركة واختيار مصر ضيف شرف في محفل دولي ثقافي وفكري عالمي مثل معرض كتاب بلجرد الذي يحمل في نسخته ٦٤ الطابع المصري باختيار

رأس نفرتيتي رمزا لهذه الدورة، وأكدت علي أهمية دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين وتكثيف الأنشطة الفنية والإبداعية المتبادلة وتطلع مصر لشراكة فكرية تسهم في الاستثمار الثقافي بينهما.

كما قدمت الشكر علي الاهتمام وحفاوة استقبال البعثة المصرية معربه عن تقديرها لزيارة وزير العمل لمقر إقامة أوركسترا النور والأمل وقامت بإهدائه كتاب ملكات مصر للدكتور ممدوح الدماطي والذي يعد أول إصدارات الهيئة

المصرية العامة للكتاب المترجمة من اللغة العربية إلي اللغه الصربيه.

ومن جانبه ثمن جورجفيتش الدور الثقافي والفني الذي تقدمه مصر لبلاده، وأكد أن معرض الكتاب يعد أهم وأكبر المناسبات الثقافية في صربيا وشبهه بالأولمبياد للرياضيين مشيرا إلي أهمية المشاركة المصرية كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب الذي يتوافد عليه الآلاف واعتبرها انطلاقة جديدة لبناء علاقات أكثر قوة بين البلدين لما تحمله الثقافة والفنون من تأثير مباشر علي الشعوب، موضحا أن التعليم والثقافة من أهم محاور التنمية في صربيا وأعرب عن تقديره واهتمامه وعشقة للتعرف علي الحضارة الفرعونية من خلال الاطلاع على كتب التاريخ المصري.