الليلة.. فاروق الباز في ضيافة برنامج "الحكاية مع عمرو أديب"

يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب"، الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، "الليلة" في تمام العاشرة مساءً، العالِم المصري الكبير د. فاروق الباز. مساءً، العالِم المصري الكبير د. فاروق الباز. من المقرر أن يتحدث الباز خلال الحلقة حول مشواره العلمي المرموق، ورؤيته للأوضاع الحالية في المجتمع، والتطور الكبير الذي تشهده مصر حاليًا، واستشرافه للمستقبل.

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