أحمد رشوان مدرباً لورشة التمثيل في مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير

يسافر اليوم المخرج أحمد رشوان، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في فاعليات الدورة الرابعة عشر من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، حيث سيقوم بتدريب الفنانين الموريتانيين المحليين في ورشة " التمثيل أمام الكاميرا" والتي قدمها رشوان في مصر لمدة خمسة أعوام ، وشارك فيها العديد من الفنانين الشبان الذين شاركوا في فيلمه الأخير" قابل للكسر ".

تشارك مصر في المسابقة بالفيلم القصير " ما تعلاش عن الحاجب " للمخرج تامر عشري، وأيضا السيناريست الشاب أحمد حلبة المنسق العام لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ممثلا عن المهرجان.

المهرجان في هذه الدورة التي يرأسها الفنان الموريتاني سالم دندو يكرم عدد من النجوم والنجمات العرب وعلى رأسهم النجمة التونسية سناء يوسف والنجمة

المغربية زبيدة عاكف .

الجدير بالذكر أن المخرج أحمد رشوان يعكف حاليا على المراحل الأخير من المونتاج لفيلمه الروائي الطويل الثاني "قابل للكسر " بطولة حنان مطاوع ، رانيا شاهين ، فاطمة عادل ، عمرو جمال ، خالد خطاب ، مدير التصوير محمود لطفي ، مونتاج جيهان مشير ، موسيقى خالد شكري، ديكور خالد الورداني ، ستايلست غادة يوسف . ومن المنتظر أن تنتهي المراحل الأخيرة للفيلم مع مطلع العام الجديد